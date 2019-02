Archieffoto. Ⓒ Ed Jachimowicz

AMSTERDAM - Het nieuws over model Lotte van der Zee, die als 18-jarige bekend werd als ’mooiste tiener ter wereld’, is ingeslagen als een bom. Haar ouders krijgen de nodige steunbetuigingen. Ook model Rico Mallee is aangeslagen. „Ze is als een zusje voor me.”