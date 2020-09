Ziekenhuizen houden adem in

Ernst Kuipers in het ziekenhuis. Ⓒ ANP /HH

ZEIST - Ziekenhuizen zetten zich schrap nu de tweede coronagolf is losgebarsten. De alarmbellen op het coronadashboard gaan af omdat het aantal intensive care-opnames te snel oploopt en in de Randstad moet de reguliere zorg soms al afgeschaald worden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is dan ook sinds woensdag weer vol aan de bak.