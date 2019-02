Van Parijs tot Emmen: opnieuw duizenden Gele Hesjes op de been

Ongeveer 11.600 mensen sloten zich aan bij de protesten in Frankrijk, waarvan ongeveer 4000 in de hoofdstad, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat was iets meer dan de 10.200 van vorige week. In Parijs demonstreerden toen 3000 Gele Hesjes.

In Parijs pakte de politie veertien mensen op, maar de meeste demonstranten liepen vreedzaam door de rijkere wijken van de hoofdstad, omringd door veel politie. In de centrale stad Clermont-Ferrand pakte de politie vijftien mensen op tijdens de mars waaraan volgens de politie 2500 Gele Hesjes aan deelnamen. Ook werden waterkannonen en charges ingezet. Her en der stichtten demonstranten vuurtjes op straat, onder meer pal voor een bank in Parijs. Sommigen staken symbolisch de vlag van Europa in brand.

Stenen

Bij enkele arrestaties werden stenen en andere voorwerpen naar de ordediensten gegooid, is te zien op beelden op sociale media. Op Twitter ontstond ook veel woede over een filmpje waarop een Franse ME’er een Geel Hesje schopt die even daarvoor al door ordediensten naar de grond was gewerkt.

De protesten, genoemd naar de fluorescerende jassen die Franse automobilisten in hun auto’s moeten meenemen, begonnen medio november over de stijgende brandstofprijzen en de kosten van levensonderhoud, maar veranderde in een bredere beweging tegen president Emmanuel Macron en zijn hervormingen.

Oproerpolitie in Straatsburg. Ⓒ AFP

Nederland

In Emmen gingen net zoals de afgelopen weken enkele tientallen Gele Hesjes de straat op. Toen de politie de Hondsrugtunnel afsloot en de Gele Hesjes op een autoweg bleven staan, werd de sfeer grimmiger. Een van de Gele Hesjes kwam onder een paard van de politie terecht. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

België

In Brussel trokken zo’n 250 Gele Hesjes van het Noord- naar het Zuidstation. Na afloop van de betoging trok een deel van de manifestanten naar de Hoogstraat, waar de groep uiteindelijk ingesloten werd. Daar pakte de politie zes demomstranten op.

Van 185 anderen werd de identiteit gecontroleerd, meldt Nieuwsblad. De politie doet dat mogelijk om rotte appels zoals hooligans of extreem-rechtse dan wel -linkse figuren door te lichten.