’De beesten hebben stress van het gekakel van mensen’

Organisator Ben Makker lijkt zijn haan even voor te doen hoe het moet. Ⓒ Aldo Allessie

Eemnes - In de voormalige Peugeot-garage staan drie mannen verliefd te glimlachen naar Pikkie. „Pikkie is een beetje gestrest, hij is nog slaperig.” De kraaloogjes van Pikkie blikken paniekerig rond, zijn kam hangt slap over zijn koppie, dat hij diep tussen zijn veren trekt. Fladdert dan ineens vervaarlijk met zijn vleugels. Arie van ’t Klooster stopt de haan gauw weer terug in de houten kist en dekt die zorgvuldig af met Schots-geruite dekens. Pikkie mag straks pas koning kraaien. Kukeleku!