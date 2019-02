Spanning bij grens Venezuela neemt toe

Venezolanen protesteren bij de grens met Colombia voor hulpgoederen. Ⓒ AFP

CÚCUTA - In de strijd tussen de oppositie en de socialistische regering om de macht in Venezuela, nemen de spanningen aan de grenzen van de verarmde staat verder toe. De zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, tegenstander van het staatshoofd Nicolás Maduro, organiseerde zaterdag konvooien met humanitaire hulp in Colombia en Brazilië die in de richting van Venezuela trekken.