Twee doden bij grens Venezuela, spanningen lopen hoog op

Aan de grens met Colombia hebben de Venezolaanse politie en militairen een van de vier vrachtwagens met hulpgoederen in brand gestoken. Dat heeft een afgevaardigde van de oppositie gezegd tegen verslaggevers. „Mensen proberen het grootste deel van de hulpgoederen te redden uit de vrachtwagen die op bevel van Nicolás Maduro in brand is gestoken”, zei afgevaardigde Gaby Arellano.

Venezolaanse militairen hadden eerder de vier hulptrucks bij de Francisco de Paula Santander-brug bij de grensplaats bij Cúcuta gestopt en traangas afgevuurd op demonstranten die de vrachtwagens begeleiden.

Aggressie

Ondertussen heeft Venezuela de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. „We kunnen niet langer tolereren dat Colombiaans grondgebied het toneel is van agressie tegen Venezuela”, zei president Maduro tijdens een massabijeenkomst van zijn aanhangers in de hoofdstad Caracas. Alle Colombiaanse diplomaten en consulaire medewerkers moeten het land binnen 24 uur verlaten.

Venezolanen protesteren bij de grens met Colombia voor hulpgoederen. Ⓒ AP

Gesloten grenzen

Maduro heeft de grenzen gesloten om de import van hulpgoederen te blokkeren. Venezuela kampt met een ernstig voedseltekort. De regering vermoedt echter dat Guaidó de hulpleveringen wil gebruiken om een buitenlandse militaire interventie en de val van Maduro in gang te zetten.

Curaçao verstuurt voorlopig alleen hulpgoederen naar Venezuela als die zonder weerstand dat land binnen kunnen komen. Dat heeft de Curaçaose regering zaterdag benadrukt. De eerste vracht hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela kwam eerder deze week aan op Curaçao, met de bedoeling ze daar op te slaan totdat transport naar Venezuela mogelijk is.