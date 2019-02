Dode in flat Oss slachtoffer van misdrijf

Een forensische fotograaf betreedt de woning waar zaterdag een dode werd gevonden. Ⓒ Twitter Politie Oost-Brabant

Oss - De politie in Oss heeft zaterdagavond een dode man (63) aangetroffen die slachtoffer is van een misdrijf in zijn eigen flatwoning aan de Lisztgaarde. Mogelijk gaat het om een fatale overval. De politie zoekt dringend naar getuigen.