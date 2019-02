Amazonvliegtuig stort neer in Texas: geen overlevenden

De Boeing 767, die op weg was van Miami naar Houston, crashte kort voor 12.45 uur (lokale tijd) in de Trinity Bay in de buurt van de stad Anahuac. Anahuac ligt op ongeveer 80 kilometer van de stad Houston.

Amazon

Het vliegtuig is van Atlas Air. Deze maatschappij vliegt sinds 2016 met vrachtvliegtuigen voor webwinkel Amazon. Het verongelukte toestel was zo'n Amazonvliegtuig. De toestellen hebben het logo van Amazon Prime Air op de buitenkant staan. Prime is de naam van Amazons abonnementsservice.