Vrachtvliegtuig stort neer in Texas: geen overlevenden

De Boeing 767, die op weg was van Miami naar Houston, crashte kort voor 12.45 uur (lokale tijd) in de Trinity Bay in de buurt van de stad Anahuac. Anahuac ligt op ongeveer 80 kilometer van de stad Houston, in het zuiden van de Verenigde Staten.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik