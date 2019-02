Feest der zotten al hevig losgebarsten in Twente

In Langeveen is het nu al carnaval. Ⓒ De Telegraaf

LANGEVEEN - Een week voordat carnavalsgangers in het zuiden des lands de grenzen van het betamelijke op proberen te zoeken, zijn al hele volksstammen boven de grote rivieren in alle hevigheid aan het hossen. Het epicentrum lijkt hierbij in de Overijsselse streek Twente te liggen.