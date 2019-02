Saudische prinses wordt ambassadeur in VS

De prinses, die in de VS is opgeleid, is eerder door Forbes Midden-Oosten uitgeroepen tot een van de 200 machtigste vrouwen in de Arabische wereld.

Haar voorganger Khalid bin Salman, de jongere broer van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, wordt plaatsvervangend minister van Defensie in Riyad. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanbul werden de twee broers internationaal bekritiseerd.