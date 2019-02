Amerikaanse vice-president ontmoet Guaido in Bogota

Juan Guaido Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Amerikaanse vice-president Mike Pence is van plan om de oppositieleider Juan Guaido van Venezuela in Bogota op maandag te ontmoeten. Hij zal dat doen bij een vergadering van de Lima Groep, het samenwerkingsverband van veertien landen op het Amerikaanse continent die zich gezamenlijk inzetten om de crisis in Venezuela te beëindigen. Veel landen hebben Guaido al erkend als interim-president.