Storm kost drie mensen het leven in Italië

In oktober zorgde een storm in de buurt van Genua nog voor een enorme ravage. Ⓒ EPA

ROME - Een storm heeft drie mensen het leven gekost in Italië. In de regio Lazio stortte door de krachtige wind een muur in, twee mensen kwamen om. In en rond Rome vielen er bomen op auto's. Volgens persagentschap Ansa is in de Italiaanse hoofdstad een 45-jarige man overleden. Het archeologische park bij het Colosseum in Rome werd op zaterdag vroegtijdig gesloten.