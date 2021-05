Groningse studenten schieten duiven uit lucht: ’Verwerpelijk en aanstootgevend’

Veel mensen die de foto onder ogen krijgen spreken hun afschuw uit, zo laat het blog Sikkom weten dat de foto toegestuurd kreeg.

Het schieten van duiven is verboden. In sommige gevallen is het toegestaan duiven te verjagen of te vangen. Dat moet op een humane manier. Afschieten is strafbaar. „Dat geldt voor alle dieren”, zegt een woordvoerder van de politie.

Gyas reageerde aanvankelijk niet op de kwestie, maar komt later wel met een reactie. Het bestuur zegt dat dat de vereniging afstand neemt van wat er gebeurd is. „Wij keuren dit af. Het moge duidelijk zijn dat zich hier een zeer verwerpelijk en aanstootgegevend incident heeft voorgedaan. Het is dan ook aannemelijk dat dit voor de personen in kwestie tot consequenties zal leiden.”

Gyas is met 1200 leden de grootste studentenroeivereniging van Groningen.