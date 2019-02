’Collega belde me huilend op, het was de hel’

Lange wachtrijen bij de kassa. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Het is vandaag de laatste dag dat Intertoys-klanten hun cadeaukaarten kunnen verzilveren. Een dag eerder liep dat in veel winkels uit de hand. In de lange rijen liep de temperatuur soms zo hoog op dat personeel door boze klanten werd bespuugd, vernederd en zelfs fysiek belaagd, zo laten onthutste medewerkers weten aan De Telegraaf.