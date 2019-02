Zonovergoten zondag, daarna wordt het nog warmer

In de ochtend is het nog fris en vriest het licht. In de nieuwe week blijft het zonnig en zeer zacht. In een groot deel van het land wordt het 15 graden of warmer. Lokaal kan het zelfs 18 graden worden. Dat is fors hoger dan de gemiddelde maximumtemperatuur van 6,5 graden voor eind februari. Op de Wadden en in het noorden wordt het wat minder warm.

's Nachts blijft er kans op lichte vorst. Vanaf donderdag komt er meer bewolking en daalt het kwik weer.