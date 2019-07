Daisy D-Zire op Roze Maandag in Tilburg. Ⓒ Telegraaf

TILBURG - Sierlijk pronkend begeeft Daisy D-Zire zich deze maandagmiddag als dragqueen door de mensenmenigte in Tilburg. Als een heuse wereldster gaat ze tijdens Roze Maandag binnen mum van tijd met tientallen mensen op de foto. Twee uur kostte het Jouri Heerkens om zich in Daisy D-Zire te transformeren. „Ik ben helemaal in mijn element.”