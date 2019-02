Mogelijk weer storing bij Intertoys

Zaterdag ontstonden lange rijen bij Intertoys-filialen in het hele land. Volgens een Intertoys-woordvoerder kwam dit door een DDOS-aanval op het KPN-netwerk. KPN ontkent dit. „Intertoys is niet getroffen door een DDOS-aanval”, aldus zegsman Ward Snijders. „De zogenaamde VPN-verbindingen waren overbelast geraakt.”

De overbelasting van het systeem ontstond door de vele klanten in het land die hun cadeaukaarten wilden verzilveren. Vandaag is de laatste dag dat dit nog mogelijk is in Intertoys-filialen. De kans bestaat dat er opnieuw storingen zijn door overbelasting.