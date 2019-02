Gegoochel met energie: steun voor coalitie op dieptepunt

Eric Wiebes en Mark Rutte tijdens het Tweede Kamerdebat over het Klimaatakkoord. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Als het aan de Nederlandse kiezer ligt, houdt de huidige coalitie op dit moment slechts 47 zetels over in de Tweede Kamer. Dat is het laagste aantal sinds het aantreden van de regering. Dat meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.