Spanning in Den Haag: boze Ajax-supporters naar Malieveld

Onze verslaggever Mike Muller is aanwezig in Den Haag. Volg zijn tweets onderaan dit bericht.

Naar verwachting komen er zo'n 250 Ajax-supporters naar den Haag om vanaf het middaguur op het Malieveld te demonstreren. De Ajax-aanhangers protesteren omdat ze al jaren niet meer welkom bij ADO zijn als uitpubliek.

De politie is extra alert op de ADO-supporters in het centrum. ,,We zijn met ze in gesprek gegaan met de vraag wat ze kwamen doen en wat hun plannen waren", aldus een woordvoerder van de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Zondagmorgen rond 02.00 uur nam de politie poolshoogte bij het Haagse Cars Jeans Stadion van ADO, omdat melding was gemaakt van enkele auto's met inzittenden. ,,Die mensen zijn gecontroleerd", meldde een woordvoerder van de politie.

