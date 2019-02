Groep mannen stompt machinist in maag

De groep was onderweg naar Den Helder, maar werd eerder die avond uit de trein gezet bij Schagen, omdat de mannen zich vervelend gedroegen. De groep stapte een trein later gewoon weer in om hun reis voort te zetten. Tijdens dat ritje kreeg de groep ruzie met een conducteur en de machinist van de intercity, waarna deze in elkaar werd geslagen. Zo meldt NH Nieuws.

Nog voordat de politie op locatie was, gingen vier mannen er vandoor. Niet veel later werden zij met de hulp van politiehonden alsnog in de kraag gevat. De andere drie zijn diezelfde avond nog aangehouden toen zij een feestje in de stad verstoorden.

Castricum

Naast de vechtpartij in de trein bij Anna Paulowna, is in Castricum ook een conducteur mishandeld. Dit gebeurde toen hij een 24-jarige Roemeen probeerde te wekken.