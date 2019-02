Paus belooft einde verhullen misbruik

Volgens de paus is pedofilie duivels en wreed en doet het denken aan de gruwelijke mensenoffers die in sommige voorbije culturen vaak met kinderen als offers werden gebracht. Volgens de leider van de Rooms-Katholieke Kerk volgen concrete maatregelen na deze conferentie, maar slachtoffers hebben al teleurgesteld gereageerd.

De paus zei dat kindermisbruik veel voorkomt binnen families of in verhoudingen tussen leerkracht en leerling, maar „binnen de kerk weegt dit kwaad zwaarder en is het schandaliger, omdat het het tegendeel is van morele autoriteit en ethische geloofwaardigheid” die de kerk zou moeten uitstralen. De Rooms-Katholieke Kerk is wereldwijd geteisterd door schandalen waarbij priesters minderjarigen hebben misbruik. De slachtoffers vielen in handen van „folteraars in plaats van vaders of geestelijke gidsen”, aldus de paus.