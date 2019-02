May blijft bij beleid over brexitdeal

Drie van haar ministers hebben in de The Daily Mail gezegd dat ze hoe dan ook „een rampzalige” no-dealbrexit willen verhinderen. De drie, Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd, eisen dat May de brexit uitstelt, wanneer er komende week geen doorbraak is over haar deal.

Die is eerder al weggestemd door het Lagerhuis, maar May houdt sindsdien vol dat ze met wat wijzigingen in de tekst over wat er met Brits Ierland (Noord-Ierland) na de brexit moet gebeuren, alsnog een meerderheid in het Lagerhuis over de streep trekt. Het probleem is echter nog steeds dat de EU de oorspronkelijke overeenkomst niet wil veranderen. Minister Michael Gove zei zondag echter dat de premier „vooruitgang boekt bij het veranderen van de deal.”