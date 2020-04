Dodelijke ruzie Oosterwolde: ’We zijn beducht op escalatie’

De man zakte bij het tankstation in elkaar. Ⓒ Pronews

OOSTERWOLDE - De burgemeester van het Friese dorpje Oosterwolde is beducht voor spanningen in de gemeenschap na een dodelijke steekpartij zaterdagmiddag in de relationele sfeer. Daarbij zou een man uit Leeuwarden de nieuwe Drentse vriend van zijn ex-vriendin hebben doodgestoken. Hij is nog voortvluchtig.