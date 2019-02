Grapje: Jetten als klimaatdrammer

Jetten werd begin dit jaar door VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weggezet als ’drammer’ vanwege zijn koers rond het klimaatakkoord. Later kwamen de twaalf provinciale lijsttrekkers van het CDA, zonder Jetten bij naam te noemen, met een waarschuwing voor ’dromers en drammers’.

Het is niet voor het eerst dat de D66-fractievoorzitter met een kwinkslag reageert op kritiek. Eerder kreeg Jetten hoongelach over zich heen nadat hij in een interview drie keer dezelfde zin, zonder enige variatie, herhaalde. Het leverde hem het imago op van een ’robotesk’ politicus. Als reactie deelde de opvolger van Pechtold een cadeau dat hij gekregen: een heuse talkibot.

Deze robot kan zijn eigen quotes opnemen en naar hartelust afspelen. „Door met je vinger over zijn buik te strijken, zal hij de opgenomen tekst in verschillende snelheden herhalen”, zo luidt een beschrijving van het apparaatje.