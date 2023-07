Streng boetebeleid maakt einde aan reclamecampagnes met wereldberoemde David

Florence - In het museum Galleria dell’Accademia stromen niet alleen de toeristen binnen om de wereldberoemde David van Michelangelo bewonderen. Ook stroomt sinds kort het geld binnen via boetes die worden opgelegd aan diegenen die het Renaissance-beeld gebruiken voor commerciële doeleinden. In korte tijd streek het museum al 300.000 euro op.

De David van Michelangelo is zo wereldberoemd, dat iedereen er wel mee aan de haal wil. Ⓒ ANP/HH