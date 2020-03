Rijken der aarde delen in Londen straat met ratten

Ondanks waarschuwingen worden de stadsvilla’s langs Billionaire’s Row regelmatig gekraakt. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

LONDEN - Bishop’s Avenue in Hampstead is een van de meest exclusieve straten van Londen. Men struikelt er over de landhuizen met een waarde van tientallen miljoenen ponden. Het heet niet voor niets ’Billionaires Row’. Er wonen echter niet alleen miljardairs. Krakers en ratten voelen zich er minstens net zo thuis. Tientallen lege stadsvilla’s staan er te verkrotten. Het geld van veel van de eigenaars stinkt.