Bende opgerold die zich in Duitsland uitgaf als politie: 23 aanhoudingen

Ⓒ PETER SCHOONEN

KOBLENZ - Bij een grote actie tegen een bende oplichters die zich uitgaven als politiemensen heeft de Duitse politie 23 mensen gearresteerd in Duitsland en Turkije. Er werden invallen gedaan op 22 adressen in Duitsland en in een onbekend aantal panden in de Turkse steden Istanbul en Antalya.