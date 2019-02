DEN HAAG - Ajax-supporters die zondag in Den Haag hebben gedemonstreerd, denken dat hun statement goed is overgekomen. Dat zei supporterswoordvoerder Sander Huisman zondagmiddag. Vijf bussen vol supporters werden onder begeleiding van de mobiele eenheid (ME) van Amsterdam naar Den Haag vervoerd. Daar werd een confrontatie met ADO-fans voorkomen door uit te wijken naar een nieuwe demonstratielocatie.