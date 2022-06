Verkeersmaatregelen wegens boerenprotest in Stroe

De doorgaande Wolweg in Stroe zal door verkeersregelaars zoveel mogelijk vrijgehouden worden voor bestemmingsverkeer. In de buurt van de Wolweg heeft de manifestatie plaats op het erf van een veehouder daar. In de loop van woensdag kunnen meer verkeersmaatregelen volgen, aldus de gemeente.

De enige basisschool in het Gelderse dorp is woensdag gesloten. Ook zijn waarschijnlijk sommige winkels en bedrijven dicht. De demonstratie heeft tevens gevolgen voor het openbaar vervoer. Vervoerder Keolis denkt dat bussen vertraging kunnen oplopen. Ook zouden er lijnen helemaal uit kunnen vallen. Barneveld raadt iedereen die in de buurt van Stroe moet zijn aan om voor vertrek eerst naar de actuele verkeersinformatie te kijken. Automobilisten doen er goed aan een routeplanner te gebruiken, want een gebruikelijke route kan er woensdag heel anders uitzien.

Het protest zou wel 20.000 deelnemers kunnen trekken, zeggen de organiserende boerenactiegroepen. Die komen deels op tractoren. Burgemeester Jan Luteijn van Barneveld waarschuwde maandag al dat de wegen in het midden van het land helemaal vol kunnen stromen.