Partij voor de Dieren wil verbod op import kangoeroevlees

Wat Kamerlid Frank Wassenberg betreft kan Nederland een voorbeeld nemen aan België. Daar zijn supermarkten onder publieke druk gestopt met de verkoop van kangoeroevlees. „Andere bedrijven kiezen er echter voor om de gruwelijke jacht op kangoeroes in stand te houden. Een importverbod maakt een einde aan de willekeur en creëert duidelijkheid.”

Kangoeroes die de bosbranden hebben overleefd zouden volgens de PvdD moeten worden beschermd, niet bejaagd. „Eerder hebben we in Europa besloten om te stoppen met de import van zeehondenbont en bont van honden en katten”, zegt Wassenberg. „Producten die met zeer wrede dierenmishandeling gepaard gaan. We moeten omstreden producten zoals kangoeroevlees gewoon van de markt kunnen weren.”