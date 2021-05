Belgische boer verplaatst grens met Frankrijk

Een geschiedenisfanaat uit de omgeving moest de verandering opmerken. Tijdens een wandeling in het bos zag die dat een steen die de grens aangeeft 2.29 meter verplaatst was.

De boer, wellicht geïrriteerd omdat de steen een pad voor zijn tractor blokkeerde, verplaatste de grens in de richting van Frans grondgebied, zo meldt de BBC.

Burgemeester

„Hij heeft België groter gemaakt, en Frankrijk kleiner. Dat is geen slim idee”, reageert David Lavaux, burgemeester van het Belgische plaatsje Erquelinnes diplomatiek op de Franse televisiezender TF1.

Volgens de burgemeester kan zoiets resulteren in spanningen tussen landeigenaren en zelfs staten, al wordt de actie vooral met een lichte glimlach gadegeslagen. „Ik was blij, mijn plaats was groter geworden”, lacht Lavaux. „Maar de burgemeester van Bousignies-sur-Roc vond het minder.”

Grensoorlog

„We moeten een nieuwe grensoorlog vermijden”, reageert die burgemeester, Aurélie Welonek, ook met een kwinkslag. Ze verwijst naar 1820, toen de grens officieel werd vastgelegd, vijf jaar na de verloren veldslag van Napoleon bij Waterloo. De steen die verlegd werd door de boer was vervaardigd in 1819 toen de grenzen min of meer duidelijk werden.

De betreffende steen moet worden teruggelegd om een heus ’tweede leven’ van de Frans-Belgische grenscommissie te voorkomen. Ⓒ David Lavaux

De Belgische autoriteiten zullen de boer aanspreken met een verzoek de steen terug te leggen. Mocht die weigeren, dan moet de zaak voorkomen bij een speciale Frans-Belgische grenscommissie, die sinds 1930 nooit meer heeft hoeven optreden. Sommigen verkneukelen zich bij het idee.

Justitie

Burgemeester Lavaux voert de druk op en zegt dat de boer vervolging riskeert als hij weigert. „Maar als hij van goede wil blijkt, is er geen probleem, dan regelen we dit in goede verstandhouding.”