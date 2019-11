Ⓒ SK-Media

BARNEVELD - Activisten dreigen via sociale media om op verschillende plekken in het land stallen te bezetten, net als wat in mei bij een boer in Boxtel gebeurde. Voor zo’n zestig boeren in de regio Barneveld was dat woensdagavond aanleiding met hun voertuigen de straat op te gaan en in de omgeving te patrouilleren.