19 Albanezen gevonden in aanhanger Hoek van Holland

De agenten troffen in een vrachtwagen zeventien mannen en twee vrouwen van Albanese afkomst aan. De 47-jarige Roemeense chauffeur is aangehouden als verdachte van mensensmokkel, meldt de marechaussee maandag.

De agenten controleerden met een hond de aanhanger van de vrachtwagen die met de ferry naar Engeland wilde reizen. Onder een dekzeil troffen de agenten de Albanezen aan. Ze zijn tussen de 19 en 43 jaar.

De marechaussee had eerder op de dag in de haven van Europoort vier vreemdelingen gevonden. Zij zaten verstopt in een landbouwvoertuig dat op weg was naar Engeland. Het gaat om twee inwoners uit Tsjaad, een Libiër en een Soedanees.