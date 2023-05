Op wc tijdens groepsfoto Obama: ’Boos op mezelf’

Na zijn bezoek aan restaurant De Kas ging oud-president Barack Obama zondagavond op de foto met het personeel. Op één medewerkster na. De Ierse Alana Coyle koos net dat moment uit om naar de wc te gaan.

Wodka-lime

Obama dineerde in een aparte ruimte. Coyle had die avond bardienst en was een van de weinige medewerkers die het vertrek mocht betreden. „Eerder op de avond bracht ik hem een drankje. Het was een dubbele wodka-lime. Die had ik niet verwacht van hem, het is een heel random drankje. Maar wel cool.”

Toen Coyle tegen elven eindelijk even naar het toilet ging, zag ze bij terugkomst hoe ál haar collega’s lachend en klappend het vertrek verlieten waar Obama at. Ze had vrij snel door dat zij het fotomoment met het personeel was misgelopen.

Geen herkansing

„Wat? Oh my god!”, dacht Coyle op dat moment. „Ik was niet verdrietig, maar boos op mezelf. Die ene keer dat ik naar de wc ging!” Een herkansing was er niet, want de oud-president verliet direct het restaurant.

„Het was leuk om hem te zien”, zegt Coyle. „Hij is voor velen een grote inspiratie. Om te kunnen zeggen dat je hem hebt ontmoet en dicht bij hem was is al een unieke gebeurtenis. De wetenschap dat ik in dezelfde ruimte was, is cool genoeg denk ik.”