Brand in loods van Bredase Kaarsenfabriek

De brandweer heeft de brand opgeschaald naar 'grote brand'.

BREDA - Bij een kaarsenfabriek in Breda woedt zondagavond brand. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen in de omgeving ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook die vrijkomt.