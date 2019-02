Walvis gevonden… in de jungle

Het gaat om een kalf van ongeveer een jaar oud dat om nog onbekende reden van zijn moeder gescheiden is geraakt. Hoe het meer dan 15 meter van het water in de bosjes terecht is gekomen, weet niemand. Mogelijk is het al op zee gestorven en is het kadaver tijdens een storm op land gesmeten. Bultruggen komen zelden in de buurt van de Amazone-monding en al helemaal niet in deze tijd van het jaar. Het kadaver werd bij toeval ontdekt, omdat het grote zwermen aasvogels aantrok.

Onderzoek moet uitwijzen of het dier verzwakt, ziek of dood was toen het aanspoelde en waardoor dat dan is gekomen, schrijft de Daily Mail. Biologen van het Bicho D'agua Institute verrichten sectie op het dier om dergelijk vragen beantwoord te krijgen.