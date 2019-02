Massagraf Yazidi-slavinnen

Een vermoedelijk IS-lid wordt ondervraagd door het hoofdzakelijke Koerdische SDF. Ⓒ AFP

DAMASCUS - Britse commando’s hebben in Baghouz, het laatste dorpje van IS, de hoofden van vijftig Yazidi-slavinnen aangetroffen. De extremisten hadden de vrouwen gedood, hun hoofden afgesneden en deze vervolgens in vuilnisbakken gegooid.