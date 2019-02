’Top Vaticaan louter zalvende woorden’

Activisten tegen het kindermisbruik door leden van de katholieke kerk protesteren tijdens de mis die paus Franciscus speciaal hield tijdens de historische top die geheel aan het misbruik gewijd was. Ⓒ EPA

ROME - De topconferentie van het Vaticaan over de aanpak van kindermisbruik, waarbij paus Franciscus alle voorzitters van de bisschoppenconferenties uit de hele wereld had bijeengeroepen, is wat betreft de slachtoffers die door rooms-katholieke geestelijken zijn misbruikt op een totale flater uitgedraaid. Ze zijn woedend over het gebrek aan concrete resultaten en voelen zich opnieuw verraden.