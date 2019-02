Schip met hulpgoederen wijkt uit naar Curaçao

De Midnight Stone heeft negen containers met voedsel en medicijnen aan boord die zijn ingezameld in Puerto Rico. Curaçao is een spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten hebben daar om gevraagd. Nederland en Curaçao stemden daarmee in. Guaidó is door Nederland erkend als interim-leider.

Op Curaçao ligt nog een schip met hulpgoederen voor Venezuela. Dat schip wil met de producten naar Bonaire vertrekken om vanuit daar naar Venezuela te gaan. De Curaçaose regering heeft zaterdag benadrukt slechts hulpgoederen naar Venezuela te sturen als die zonder weerstand dat land binnen kunnen komen.