Tweede top Trump en Kim

Handelaren in de Vietnamese hoofdstad Hanoi propberen een graantje mee te pikken van de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Hun eerste top, juni vorig jaar in Singapore, was historisch. Twee gezworen vijanden die elkaar bijna verliefd op de schouder klopten. De kou tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is duidelijk uit de lucht. Komt er woensdag in Vietnam ook een concreet resultaat?