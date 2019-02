’May overweegt twee maanden uitstel Brexit’

Zondag werd ook bekend dat May de tweede stemming voor haar Brexitdeal in het parlement heeft uitgesteld. Een nieuwe deal met de Europese Unie werd woensdag verwacht, maar is nu uitgesteld tot uiterlijk 12 maart. Als die deal niet wordt geaccepteerd door het parlement, dient May volgens de krant een uitstelverzoek in bij de EU.

In het weekend hebben drie ministers in The Daily Mail gezegd dat ze hoe dan ook „een rampzalige” no-deal Brexit willen verhinderen. De drie, Greg Clark, David Gauke en Amber Rudd, eisen dat May de Brexit uitstelt, wanneer er niet snel een doorbraak komt over de brexitdeal.