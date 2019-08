Waarschuwing: leverworst met punaises op straat in Schagen

Ⓒ Politie Schagen

Schagen - Dierenbezitters vrezen dat er een honden- of kattenhater rondloopt in Schagen. Maandag is een hond vermoedelijk met slakken- of rattengif vergiftigd en dinsdagochtend is er een plak leverworst met punaises gevonden in de wijk Waldervaart Zuid.