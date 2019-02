OM: Hackers Lil' Kleine niet terug in cel

Tegen beide verdachten, Romeo V. en Sebastiaan B., eiste de officier van justitie ook een celstraf van enkele weken, maar deze hebben zij na hun arrestatie in maart 2016 al uitgezeten.

Het tweetal 'kaapte' in 2015 en 2016 tientallen Instagramaccounts. De mannen ontfutselden de eigenaren van de accounts inloggegevens met phishingmails. In die mails schreven zij dat het privacybeleid van Instagram was gewijzigd.

