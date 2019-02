39 jaar onterecht in bajes: man nu miljonair

Craig Coley werd in 1978 tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin Rhonda Wicht en haar 4-jarige zoontje Donald. Wicht was voor haar gruwelijke dood ook nog eens verkracht. Zelf heeft hij altijd gezegd onschuldig te zijn. De twee waren net een jaar uit elkaar toen Rhonda werd vermoord.

Pas in 2013 bleek dat er destijds geen dna van Craig was aangetroffen op Wicht. Ook had hij destijds een alibi. In 2017 kreeg hij gratie. Bij zijn vrijlating noemde hij de celstraf hij de ’ergste nachtmerrie die een mens kan overkomen’ De echte dader is nooit gepakt.

Normaal moet een vrijgelaten gevangene jarenlang procederen voor een schadevergoeding, maar de gemeente in Californië waar hij vastzat, Simi Valley, heeft meteen een bedrag vastgesteld.

Volgens CNN moet Simi Valley zelf vijf miljoen dollar betalen, de verzekering dekt de rest.

