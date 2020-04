NS en TU starten groot onderzoek naar de reis van de toekomst

„We willen bijvoorbeeld weten of ze straks vaker thuiswerken of vaker de auto of fiets nemen. Ook peilen we de bereidheid om zich vooraf online aan te melden voor een treinreis. De reiziger krijgt dan vooraf te zien welke trein druk is en welke niet. Het aantal reizigers zou zo beter op de treincapaciteit afgestemd kunnen worden”, aldus een NS-woordvoerder.

Door alle coronabeperkingen reist volgens hem nu nog geen 10% van het normale aantal mensen met het ov. „Als het openbare leven stap voor stap kan worden hervat, zal er weer meer beroep worden gedaan op het ov. Treinen houden voorlopig echter nog een beperkte maximumcapaciteit van circa 25% door alle maatregelen van de regering om drukte te vermijden en genoeg afstand te bewaren.”

Privacy

Volgens NS-bestuurslid Tjalling Smit is het nodig om nu goed na te denken over alternatieve oplossingen. „Die brengen wel dilemma’s met zich mee, zoals voor de gebruiksvriendelijkheid en privacy. Er is ook een verantwoordelijkheid voor de reizigers zelf. Het werkt alleen als iedereen meedoet. De resultaten van dit onderzoek zijn daarvoor uitgangspunt.”

NS zal komende week volgens hem al starten met diverse live praktijktesten om anderhalve meter afstand in de trein te houden. „Zo plaatsen we stickers op de vloer om de vereiste afstand te markeren, maken we op de stoelen duidelijk waar je kunt zitten en werken we met plastic schermen. We testen tevens of deze middelen bestand zijn tegen vandalisme.”

NS betrekt ook reizigersclubs als Rover bij de plannen om stations en treinen in recordtempo voor te bereiden op de periode dat de coronabeperkingen wat versoepeld kunnen worden. „Belangrijk is dat ons personeel veilig kan blijven werken.”