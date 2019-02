Oefenpodium voor Oranjes

Prinses Alexia in actie met haar vader, voordat zij haar been brak in 2016. Ⓒ ANP

LECH - Het is al routine voor de prinsessen Amalia (15), Alexia (13) en Ariane (11): poseren voor de wereldpers in Lech. Enkele maanden na hun geboorte ging Amalia in 2004 al meteen met haar ouders mee naar het luxueuze Oranje-skioord. Sindsdien is het vaste prik. Nederland zag de prinsessen opgroeien in de Oostenrijkse sneeuw.