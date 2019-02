Twitter in de ban van bizar weetje over Petit-Beurre

Over het op het eerste oog ’simpele’ ontwerp is namelijk wel degelijk dieper nagedacht. Zo bestaat de rand uit 52 rondjes, die staan voor het aantal weken in een jaar. De vier grote rondjes op de hoeken duiden het aantal seizoenen aan.

Wanneer je de puntjes in het midden van de lekkernij telt, kom je uit op 24. Dat getal slaat op het aantal uren in een dag. Bovendien is de koek zeven centimeter lang, wat overeenkomt met het aantal dagen in een week.