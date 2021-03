Biden: Poetin is een moordenaar

Hij zegt dat zijn Russische collega „de prijs zal betalen” voor een desinformatiecampagne van het Kremlin in de strijd om het Witte Huis afgelopen jaar. Daarmee lijkt hij een nieuw salvo aan sancties aan te kondigen.

Het interview volgt een dag na de publicatie van een inlichtingenrapport van vijftien pagina’s waarin de VS stelt dat Rusland en Iran zich schuldig hebben gemaakt aan pogingen de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden.

Rusland zou Bidens kandidatuur geprobeerd hebben te ondermijnen met „misleidende en ongefundeerde beweringen” via Amerikaanse media en overheidsfunctionarissen en Trumps handlangers. Iran had haar pijlen juist gericht op Trump.

Excuus

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov noemt de beschuldigingen ongegrond en stelde dat er geen bewijs voor is. Ook zouden zij de relaties tussen de twee machten verder verslechteren. „Zulk materiaal wordt alleen maar gebruikt als excuus om een nieuwe ronde sancties op de agenda te krijgen,” aldus Poetins spreekbuis.

Biden lijkt weinig bereid de verhoudingen met Poetin op te warmen en haalde in het interview een herinnering aan een eerdere ontmoeting met het Russische staatshoofd naar boven. „Ik zei dat ik in zijn ogen had gekeken en zag dat hij geen ziel had.”

Dit in tegenstelling tot president Bush, die in 2001 aan het prille begin van Poetins heerschappij nog dacht een ziel te zien in de blauwe ogen van Vladimir. Anonieme bronnen uit de regering van Biden vertelden CNN dat volgende week al nieuwe sancties aangekondigd kunnen worden.

Groot gevaar

Overigens is de Russische inmenging in de verkiezingen, die al sinds 2016 een splijtzwam is tussen de Democraten en Republikeinen, niet de enige reden voor een reactie uit Washington. In 2020 zouden hackers van de Russische groep Cozy Bear door een vervuilde software-update maandenlang mee hebben kunnen kijken in de systemen van overheidsinstanties en grote bedrijven in de VS.

Met het Ministerie van Energie en de Nationale Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid als slachtoffers was de nationale veiligheid in groot gevaar.

Er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden in het Witte Huis nu Joe Biden aan de macht is, zegt buitenlandredacteur Frank van Vliet in de Amerikapodcast ‘Uncle Joe – een blik op de vs’: