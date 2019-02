’Waterlijk’ blijkt kunstbeen

Bij aankomst werden de agenten door twee zwaaiende vrouwen verwelkomd. Het stel wees de plek aan, maar durfde absoluut niet dichterbij te komen. De agent kon de voet zonder moeite vastpakken. „Het voelde zwaar, maar gaandeweg werd het been lichter. Er zat geen lichaam aan vast”, vertelt agent Wout van Noord.

Luguber

Volgens de politie was het angstige gevoel van de getuigen goed te begrijpen. „Het zag er best een beetje luguber uit.” Toen de agenten wilden vertellen wat ze precies hadden aangetroffen, hadden de vrouwen de benen al genomen. „Ons been hebben we achter in de auto gelegd om aan het bureau af te handelen”, aldus Van Noord.